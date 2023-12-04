Дуже мило: Вікторія Бекхем показала, як чоловік Девід готує вечерю

Дизайнер та екссолістка поп-групи Spice Girls – 49-річна Вікторія Бекхем – стала часто показувати у своїх соцмережах чоловіка Девіда.

Цього разу вона опублікувала фото, на якому ексфутболіст зазнімкован під час приготування вечері. Девід поливає запечені овочі та м'ясо соусом.

Девід Бекхем / Фото: Instagram Вікторії Бекхем

"Чи може він бути ще милішим?" – підписала знімок екс"перчинка".

А на іншому фото Девід позує вже за столом, перед ним тарілка з їжею та келих вина. Мабуть, страва призначалася тільки йому — як відомо, Віккі сидить на дієтах і її раціон дуже мізерний.

Девід Бекхем / Фото: Instagram Вікторії Бекхем

Нагадаємо, раніше Вікторія Бекхем приміряла сукню, як у Кім Кардашян. Ця проста сукня прямого силуету красивого, як його описує сама дизайнерка, ніжно-рожевого кольору, створена в обмеженій кількості і точно є в гардеробі зірки реаліті-шоу.

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