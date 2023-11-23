Дуже мило: Вікторія Бекхем показала, як Девід вирізає серця з огірків для доньки

Колишній футболіст дуже ніжно ставиться до своєї єдиної доньки.

Дизайнерка Вікторія Бекхем часто у своєму Instagram публікує відео із чоловіком Девідом. Зазвичай це жартівливі відео. Однак цього разу вона показала, як він вирізує з огірків серця. Виявляється, робив це він для лимонаду 12-річної дочки Гарпер.

Девід Бекхем / Фото: Instagram Вікторії Бекхем

"Такий гарний батько", — написала дизайнерка на відео.

Їхню спільну милу фотографію Віккі теж показала. Дівчинка якраз пила цей напій.

Девід Бекхем і його донька Гарпер / Фото: Instagram Вікторії Бекхем

Нагадаємо, раніше Девід Бекхем пожартував з дружини. Він сфотографував Вікторію, коли вона заснула під час тренування у спортзалі.

Девід Бекхем пожартував з дружини Вікторії / Фото: Instagram Девіда Бекхема

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