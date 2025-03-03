Дуже несподівано: співачка сміливо позувала без бюстгальтера на післяоскарівській вечірці

Зіркові красуні часто з'являються на заходах у відвертих образах, щоб бути у центрі уваги.

Американська реперка Megan Thee Stallion (справжнє ім'я якої – Меган Джовон Рут Піт) відвідала вечірку Vanity Fair Oscar, яка відбулася у Центрі виконавських мистецтв Волліса Анненберга у Беверлі-Гіллз.

Своєю появою на паті вона викликала неабияку увагу до себе, адже з'явилася там у провокаційному луку. Меган одягла екстравагантну зелену напівпрозору сукню, яка мала шлейф, високу горловину, оголені плечі і зону декольте.

Megan Thee Stallion / Фото: Associated Press

Вбрання було прикрашене довгим пір'ям, що нагадувало очерет, яке злегка прикривало її оголений бюст. На соски артистка приклеїла зелені круглі накладки. Це мало відвертий вигляд.

Megan Thee Stallion / Фото: Associated Press

А ще Піт продемонструвала фотографам напівоголену спину.

Megan Thee Stallion / Фото: Associated Press

Зірка зібрала волосся у високу зачіску, зробила макіяж із пишними віями і завершила образ діамантовими сережками.

Megan Thee Stallion / Фото: Associated Press

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