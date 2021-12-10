Дуже незвичайно: акторка Гейлі Беннетт з'явилася на червоній доріжці у криноліновій сукні

Акторка любить незвичайні вбрання, але ця сукня поза конкуренцією.

У Лондоні відбулася прем'єра нової екранізації драми Едмона Ростана "Сірано де Бержерак", яка отримала лаконічну назву "Сірано". Головні ролі у фільмі зіграли Пітер Дінклейдж і Гейлі Беннетт.

Гейлі Беннетт / Associated Press

На червоній доріжці у день прем'єри 33-річна акторка з'явилася в дуже незвичайній темно-червоній сукні, яку за індивідуальним замовленням створив бренд Elena Dawson. Сукню придумала сама Гейлі, а дизайнерка лише втілила ідею дівчини у життя.

Гейлі Беннетт / Associated Press

Вбрання було прикрашене великими трояндами, а також криноліновою спідницею. Доповнили цей образ прикраси від Solange Azagury-Partridge, туфлі Jimmy Choo та елегантна вечірня зачіска.

Гейлі Беннетт / Associated Press

"Я одержима цим витвором мистецтва, заснованим на індивідуальній сукні, яку я розробила разом з неймовірною Elena Dawson для лондонської прем'єри "Сірано". Ця сукня — любовне послання романтиці, жіночності та жіночності. Криві красиві. Криві — це життя. Груди живлять життя. Стегна несуть життя. Я не є "обсягом вибірки". Більшість дизайнерів відмовляються мене одягати через це. Дякую, що змусили мене відчути себе витвором мистецтва, Елено. Ця сукня уособлює свободу", — написала акторка в Instagram.

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