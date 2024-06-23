Дуже ніяково: у Дакоти Джонсон під час інтерв'ю впала бретелька сукні

Вона одягла вбрання з оригінальними бретельками, але вони зіграли з нею злий жарт.

34-річна акторка Дакота Джонсон — зірка серії фільмів "50 відтінків сірого" — опинилася в незручній ситуації під час інтерв'ю на шоу "Джиммі Кіммел у прямому ефірі", куди прийшла розповісти про свою нову роботу — фільм Daddio, в якому зіграла разом із Шоном Пенному.

Дакота Джонсон/фото: скріншот з відео

Дакота одягла на шоу чорну сукню від бренду Bottega Veneta, яка була прикрашена драпуванням по всій довжині та незвичайними золотими бретельками у вигляді квітів та листя.

Вартість такої сукні майже 4 тисячі доларів.

Бретельки вбрання були не суцільними і просто під час інтерв'ю одна з них зламалася і сукня акторки перестала триматися. Це помітив ведучий Джиммі Кіммел і пожартував з неї:

"Частина твоєї сукні просто впала. З тобою все гаразд? Може мені взяти скотч?" — звернувся до артистки Джиммі. "Моя сукня просто... вона просто впала", — сказала Дакота, притримавши бретельку вбрання. "Я просто потримаю її", — зазначила Джонсон, і до кінця випуску тримала сукню рукою.

Але окрім сукні Джонсон були чорні слінгбеки від Saint Laurent, а також прикраси від Monica Vinader x Kate Young і Verdura.

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