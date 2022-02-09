Дуже ніжно: переможниця "Холостяка-11" Анна Богдан показала фото із коханим

Дівчина показала новий знімок із бойфрендом.
Переможниця 11-го сезону реаліті-шоу "Холостяк" – Анна Богдан – опублікувала у Instagram чорно-білий кадр зі своєї нової фотосесії з екс-"Холостяком" Михайлом Заливако.
На фото Михайло ніжно торкається рукою обличчя Анни. Кадр вийшов дуже ніжним та чуттєвим.
"Я не ідеальна, моя поведінка не ідеальна, і моє життя не ідеальне. Але там, де є кохання, це все неважливо. Дивний посил?
А ви вмієте відчувати стан людини за написаними словами?", — написала Богдан під публікацією та запросила своїх фоловерів до діалогу про стосунки.
Нагадаємо, раніше Анна Богдан у сміливому луку позувала перед камерою. На ній був білий ліф у вигляді двох мушель і довга спідниця з драпуванням. Образ дівчини доповнюють високі чорні рукавички та перлове кольє з бодічейном.
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