Дуже ніжно: переможниця "Холостяка-11" Анна Богдан показала фото із коханим

Дівчина показала новий знімок із бойфрендом.

Переможниця 11-го сезону реаліті-шоу "Холостяк" – Анна Богдан – опублікувала у Instagram чорно-білий кадр зі своєї нової фотосесії з екс-"Холостяком" Михайлом Заливако.

На фото Михайло ніжно торкається рукою обличчя Анни. Кадр вийшов дуже ніжним та чуттєвим.

Анна Богдан та Михайло Залівако / Instagram Анни Богдан

"Я не ідеальна, моя поведінка не ідеальна, і моє життя не ідеальне. Але там, де є кохання, це все неважливо. Дивний посил?

А ви вмієте відчувати стан людини за написаними словами?", — написала Богдан під публікацією та запросила своїх фоловерів до діалогу про стосунки.

Нагадаємо, раніше Анна Богдан у сміливому луку позувала перед камерою. На ній був білий ліф у вигляді двох мушель і довга спідниця з драпуванням. Образ дівчини доповнюють високі чорні рукавички та перлове кольє з бодічейном.

Анна Богдан / Instagram Анни Богдан

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