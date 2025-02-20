Дуже оригінально: австралійська акторка Роуз Бірн вийшла на червону доріжку у металевому топі

Над образами акторки працювала стиліст Кейт Янг, яка відома співпрацею з Марго Роббі, Джуліанною Мур і Скарлетт Йоганссон.
45-річна австралійська акторка Роуз Бірн відвідала прем'єру фільму "Блакитний місяць", що відбулася у межах 75-го Берлінського міжнародного кінофестивалю.
Спочатку на червоній доріжці вона викликала фурор своїм незвичайним вбранням від бренду Prada, оскільки обрала лук, що складався з довгої чорної спідниці і кроптопу, прикрашеного великими металевими дисками. Доповнила акторка цей образ манікюром винного кольору, макіяжем та об'ємною зачіскою.
Потім Роуз знову з'явилася на червоній доріжці, але вже у вбранні від Chanel з колекції весна-літо 2025. Це була довга біла сукня, прикрашена пір'ям і чорним бантом на шиї.
Одну з ролей у фільмі "Блакитний місяць" зіграла 30-річна акторка Маргарет Квеллі, тому теж з'явилася на червоній доріжці кінофестивалю. Вона одягла біле пальто у візерунок із колекції от кутюр весна-літо 2020 від бренду Chanel.
Читайте також:
- Рідкісна поява: 67-річний Дольф Лундгрен вийшов на червону доріжку з молодою дружиною
- Розсипала попкорн перед фотографами: Емма Стоун здивувала вибором сукні для заходу
- Підкреслила ноги: Демі Мур одягла чорну мінісукню на вечірку у Лондоні