Дуже оригінально: австралійська акторка Роуз Бірн вийшла на червону доріжку у металевому топі

Над образами акторки працювала стиліст Кейт Янг, яка відома співпрацею з Марго Роббі, Джуліанною Мур і Скарлетт Йоганссон.

45-річна австралійська акторка Роуз Бірн відвідала прем'єру фільму "Блакитний місяць", що відбулася у межах 75-го Берлінського міжнародного кінофестивалю.

Спочатку на червоній доріжці вона викликала фурор своїм незвичайним вбранням від бренду Prada, оскільки обрала лук, що складався з довгої чорної спідниці і кроптопу, прикрашеного великими металевими дисками. Доповнила акторка цей образ манікюром винного кольору, макіяжем та об'ємною зачіскою.

Роуз Бірн / Фото: Associated Press

Потім Роуз знову з'явилася на червоній доріжці, але вже у вбранні від Chanel з колекції весна-літо 2025. Це була довга біла сукня, прикрашена пір'ям і чорним бантом на шиї.

Роуз Бірн / Фото: Associated Press

Одну з ролей у фільмі "Блакитний місяць" зіграла 30-річна акторка Маргарет Квеллі, тому теж з'явилася на червоній доріжці кінофестивалю. Вона одягла біле пальто у візерунок із колекції от кутюр весна-літо 2020 від бренду Chanel.

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