Дуже оригінально: модель Барбара Палвін позувала на відкритті кінофестивалю

Дуже оригінально: модель Барбара Палвін позувала на відкритті кінофестивалю

Венеційський кінофестиваль — найстаріший у світі і проводиться на острові Лідо від 1932 року.

Угорська топмодель і колишній "ангел" білизняного бренду Victoria's Secret Барбара Палвін з'явилася на відкритті Венеційського кінофестивалю в Італії, де подивилася прем'єру фільму "Паралельні матері". Дівчина вибрала строгу сукню від Giorgio Armani з колекції Fall-Winter 2018 року.

Фасон у сукні Барбари був дуже оригінальний, адже нагадував квітку кали — спідниця начебто була обрамлена топом з асиметричним подолом. А ось краї сукні були прикрашені стразами.

Барбара Палвін / Associated Press

Під своє вбрання модель підібрала чорно-білі сережки і зробила зачіску-бант.

Барбара Палвін / Associated Press

Але Барбара була єдиною, хто цього року приміряв вбрання від Giorgio Armani. Зокрема в сукнях від цього знаменитого італійського Дому моди з'явилися французька акторка Ізабель Юппер і модель Сара Сампайо.

Ізабель Юппер / Associated Press

Сара Сампайо / Associated Press

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