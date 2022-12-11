Дуже романтично: фаворитка "Холостяка-12" показала ніжний поцілунок із Алексом Топольським

Відбувся сьомий випуск 12-го сезону проєкту "Холостяк", який відзняли ще до початку повномасштабної війни.

Одна із фавориток шоу – 25-річна Олександра Мудра – опублікувала в Instagram досить пікантне відео (відео можна подивитися тут), на якому вона ніжно цілується з головним героєм проєкту Алексом Топольським.

Такий інтим між ними стався під час церемонії троянд, коли чоловік покликав Сашу до себе і відвів у місце, де не було інших учасниць. Дівчина вже подумала, що Топольський вирішив з нею попрощатися і відправити її додому. Але ні. Алекс сказав, що її зізнання у почуттях його окрилили. Він дістав зі скрині червону троянду, вручив її Саші і вони злилися у поцілунку.

"Я справді думала, що відлупцюю його тією трояндою. Це що за стрес, взагалі? Але ж звісно, мені сподобався такий особливий жест. Може це стане традицією?" – прокоментувала Мудра відео.

Вона також опублікувала допис, у якому поділилася враженнями від цього тижня на проєкті.

"Неочікувано, справді? Людина є багатогранним творінням і чим яскравіше ця багатогранність проявляється, тим більше емоцій вона викликає у людей.

Я дуже хвилювалась того тижня, тому що мені не легко показувати свої слабкі сторони. Але ж відчуття після того, як змогла відкритися та підпустили до себе ближче, не порівняти не з чим. Це немов приємний душ після тяжкого дня, відчуття легкості та свободи від зайвих перешкод. Я відчувала, що наші з Алексом відносини виходять на новий рівень. Те, як він дивиться та як цілує мене, дає зрозуміти, що я йому дуууууже подобаюсь.

Звичайно він не готовий мене відпускати, як би дівчаткам цього не хотілося. Наша історія продовжується…" – написала Саша.

До слова, на церемонії троянд Олександра з'явилася у темній шкіряній сукні по фігурі з сексуальним декольте.

Нагадаємо, у сьомому випуску шоу одна із учасниць сама проявила бажання залишити проєкт. Головний герой Алекс Топольський був здивований рішенням дівчини. Він відпустив її додому.

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