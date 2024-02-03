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Дуже сексуальна: Діта фон Тіз у прозорій білизні з мереживом спокусливо позувала на столі

Дуже сексуальна: Діта фон Тіз у прозорій білизні з мереживом спокусливо позувала на столі

Діта фон Тіз / Фото: Associated Press

51-річна діва бурлеску еротично рекламує новинку свого бренду.

Діта фон Тіз розбурхала уяву підписників в Instagram відвертим фото авторства SanchezZalba.

На ньому діва бурлеску спокусливо позувала на столі у сексуальній прозорій білизні з блакитним квітковим мереживом і блакитними підтяжками та в нюдових панчохах.

Це комплект із її нової колекції білизни власного бренду, яку фон Тіз сама рекламує.

Свій лук Діта доповнила бежевими лакованими туфлями, фірмовою ретрозачіскою, вечірнім макіяжем із чорними стрілками і червоною помадою, елегантними сережками і червоним манікюром.

Нагадаємо, Діта фон Тіз вийшла на прогулянку у червоній сукні-вишиванці з ліліями від українського дизайнера.

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