Дуже сексуально: Гайді Клум прийшла на захід у фіолетовій сукні зі шнурівкою через все тіло

Відверті вбрання, міні чи глибокі вирізи – зовсім не проблема для Гайді Клум.
Німецька супермодель Гайді Клум — шанувальниця мінісукнь, тому саме в подібних фасонах її можна зустріти на більшості заходів, але днями зірка перевершила сама себе, коли відвідала захід Maxim Electric Nights.
Знаменитість з'явилася в Лос-Анджелесі в фіолетовому міні від Dundas з колекції весна-літо 2022, яке було з боків та спереду декороване шнурівкою.
Образ Гайді доповнила об'ємна зачіска, пухнаста шуба та прозорі мюлі. На обличчі моделі візажисти зробили яскравий шимерний макіяж.
Компанію Клум на доріжці традиційно склав її чоловік – музикант та учасник Tokio Hotel Том Кауліц.
У схожому вбранні від цього бренду Гайді вже з'являлася, але тоді вбрання було довгим, а шнурівка прикрашала спину.
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