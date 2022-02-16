Дуже сексуально: Гайді Клум прийшла на захід у фіолетовій сукні зі шнурівкою через все тіло

Дуже сексуально: Гайді Клум прийшла на захід у фіолетовій сукні зі шнурівкою через все тіло

Відверті вбрання, міні чи глибокі вирізи – зовсім не проблема для Гайді Клум.

Німецька супермодель Гайді Клум — шанувальниця мінісукнь, тому саме в подібних фасонах її можна зустріти на більшості заходів, але днями зірка перевершила сама себе, коли відвідала захід Maxim Electric Nights.

Знаменитість з'явилася в Лос-Анджелесі в фіолетовому міні від Dundas з колекції весна-літо 2022, яке було з боків та спереду декороване шнурівкою.

Гайді Клум / Associated Press

Образ Гайді доповнила об'ємна зачіска, пухнаста шуба та прозорі мюлі. На обличчі моделі візажисти зробили яскравий шимерний макіяж.

Гайді Клум / Associated Press

Компанію Клум на доріжці традиційно склав її чоловік – музикант та учасник Tokio Hotel Том Кауліц.

Гайді Клум / Associated Press

У схожому вбранні від цього бренду Гайді вже з'являлася, але тоді вбрання було довгим, а шнурівка прикрашала спину.

Гайді Клум / Instagram Гайді Клум

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