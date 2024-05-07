Дуже сексуально та незвичайно: співачка Tyla прийшла на Met Gala у сукні з піску

Це була перша поява співачки на цьому заході, але вона вирішила одразу зарекомендувати себе як власницю креативного смаку.

На Балу інституту костюма цього року можна було побачити дуже величезну кількість різних вбрань, багато з яких однозначно увійшли до історії моди. Безперечно, до переліку найнезвичайніших вбрань Met Gala 2024 також потрапив образ південноафриканської співачки Tyla.

Tyla / Фото: Associated Press

22-річна виконавиця обрала для заходу сукню від Balmain. Дівчина та її команда інтерпретувала тему заходу "Сад часу" буквально і вирішили взяти за основу в її образі слово "час" та створити вбрання з піску – данину піску часу.

Ательє Balmain розробило для сукні унікальну техніку аплікації, в якій використовувався пісок та мікрокристали, притиснуті безпосередньо до тканини, сформованої за гіпсовою моделлю ліфа зірки. Сукня без бретельок обтискала кожен сантиметр тіла співачки, а потім перетворювалася у шлейф "русалка" з органзи.

Tyla / Фото: Associated Press

"Натхненням для створення цього твору стало бажання перевизначити кордони і перетворити швидкоплинний матеріал на вічний шедевр", — розповів креативний директор Balmain Олів'є Рустен виданню Vogue. "Ідея виліпити одяг із чогось настільки ж ефемерного, як пісок, спалахнула у моїй уяві, і я дуже задоволений кінцевим результатом".

Щоб ще більше відповідати темі вечора, вона взяла з собою клатч Balmain у вигляді піскового годинника. Також пісок був нанесений на тіло дівчини у зоні рук та плечей. Її нігті були прикрашені кристалами.

Tyla / Фото: Getty Images

Ось тільки пересуватися Tyla у цій сукні самостійно не могла, тому користувалася послугами кількох помічників, які носили її шлейф.

Tyla / Фото: Getty Images

Після виходу до фотографів співачка з'явилася у мініверсії цього вбрання. Але насправді це не так - Олів'є Рустен відрізав його просто на ній.

Tyla / Фото: Getty Images

Як видозмінювалася сукня, модельєр показав у Instagram.

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