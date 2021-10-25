Дуже схожа на маму: 15-річна дочка Анджеліни Джолі знову з'явилася в гарній сукні і з макіяжем

Дуже схожа на маму: 15-річна дочка Анджеліни Джолі знову з'явилася в гарній сукні і з макіяжем

Пропонуємо роздивитися ближче вбрання юної красуні.

Шайло — старша біологічна дочка Анджеліни і Бреда Пітта. Дівчина прилетіла з мамою, своїми братами і сестрами на кінофестиваль у Римі, де відбувся показ фільму "Вічні", і з'явилася на червоній доріжці.

Вихід Шайло викликав знову справжній фурор, адже раніше вона абсолютно не одягала суконь, ходила виключно в одязі для хлопчиків, стригла коротко волосся, а в пресі ходили чутки, що вона хоче змінити стать. Але, мабуть, все змінилося і Шайло вже вдруге з'явилася переді камерами у сукні, що цікаво не в звичайній, вона як і її мама, одягла вбрання від бренду Versace.

Анджеліна Джолі з дочками / Getty Images

Сукня була вище колін, мала плісування спереду і з боків, а також невеликий декоративний бантик на животі. Своє вечірнє вбрання Шайло доповнила жовтими кедами, макіяжем очей і гарною зачіскою з плетінням.

Шайло Джолі-Пітт / Getty Images

Також не можна не відзначити, що дівчина дуже схожа на свою знамениту маму.

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