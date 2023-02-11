Дуже схожа на матір: 23-річна дочка Різ Візерспун відвідала модний показ у Парижі

Вона вийшла у світ у дуже простому і навіть трохи нудному образі.
10 лютого в Парижі відбувся показ чоловічої колекції бренду Celine. Захід традиційно відвідали багато знаменитостей, друзів та клієнтів Модного дому.
Особливу увагу привернула 23-річна дочка голлівудських зірок Різ Візерспун та Раяна Філліппа – Ава Елізабет.
Дівчина прийшла на фешншоу в чорній сукні, розшиті лелытками, у якої також були довгі рукави. Під сукню Ава одягла білу блузу з мереживним коміром та чорним бантом. Таке поєднання нагадувало образ школярки.
З аксесуарів дочка зірки вибрала туфлі на підборах та невелику сумку. Волосся Ава розпустила та накрутила. Дівчина дуже зовні схожа на свою знамениту матір, яку та народила якраз у 23 роки, як Аві зараз.
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