Дуже схожа на матір: дочка Сінді Кроуфорд, яка стала акторкою, відвідала захід у Каліфорнії

22-річна Кая Гербер завдяки імені своєї знаменитої матері – супермоделі 90-х Сінді Кроуфорд – зробила не менш успішну кар'єру в модельному бізнесі та встигла не лише з'явитися на обкладинці Vogue, але й взяти участь у показах найвідоміших світових брендів.

Також періодично Кая пробує себе в акторстві. Дівчина знялася в епізодичних ролях у кількох серіалах та фільмах. Однією з її нових участей у подібному проєкті стала роль у серіалі 2024 року "Палм-Рояль".

Під час заходу Apple TV+ у Голлівуді, присвяченому цьому серіалу, Кая з'явилася в мінісукні чорно-білого кольору від бренду Prada.

Кая Гербер / Фото: Getty Images

Вбрання не мало бретельок, а під грудьми його прикрашав невеликий чорний бант. Доповнила вона вбрання туфлями від Céline, золотим годинником і кольє на шиї. Волосся Кая уклала у високу зачіску з пасмами, які спадали на її обличчя. Макіяж дочка супермоделі зробила ніжний і красивий. Дівчина була дуже схожа на свою знамениту матір.

Кая Гербер / Фото: Getty Images

На Met Gala 2024 модель з'явилася у світлій сукні з великими овальними лелітками. Вбрання було від Prada, але на тлі інших образів знаменитостей мало дуже нудний вигляд. Найбільше захоплення в цьому образі викликали прикраси від Tiffany & Co. з величезними діамантами.

Кая Гербер / Фото: Associated Press

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