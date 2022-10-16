Дуже схожа на знамениту матір: дочка супермоделі Сінді Кроуфорд вийшла на публіку в ефектному образі

Минулого року Американська кіноакадемія відкрила новий музей присвячений кіно. Тепер у стінах закладу щороку восени проводиться галаконцерт, де нагороджують видатних особистостей за їхній внесок у американське кіномистецтво. Відвідала цей захід, окрім акторів та режисерів, відома модель Кая Гербер.

Але якщо вам здається обличчя цієї дівчини знайомим, то це не просто так, адже 21-річна Кая є дочкою однієї з найвідоміших моделей 90-х — легендарної Сінді Кроуфорд.

У модельному бізнесі Гербер від дитинства, тому у свій 21 рік завоювала не меншу популярність, ніж її знаменита мати.

Кая Гербер / Фото: Associated Press

Для заходу в Музеї кіно вона обрала чорно-фіолетову сукню від французького бренду Alaïa з колекції весна-літо 2023. Зовсім нещодавно це вбрання було представлене на Тижні моди в Парижі.

Кая Гербер / Фото: Associated Press

Сукня складалася з водолазки з довгими рукавами та темно-фіолетової спідниці з драпуванням. Ось тільки дівчина слудуючи новому тренду, відмовилася від білизни під вечірнім вбранням, тому з-під прозорої тканини сукні було трохи видно груди знаменитості.

Кая Гербер / Фото: Associated Press

Але Кая була не єдиною на цьому заході, хто показала більше, ніж хотіла. Також у відвертому вбранні з'явилася акторка Олівія Вайлд.

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