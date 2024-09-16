Дуже схожі: супермодель Клаудія Шиффер знялася у фотосесії зі своєю донькою-моделлю

54-річна німецька супермодель та зірка 90-х – Клаудія Шиффер – стала однією із зірок спеціального випуску журналу Рор.

Цікаво, що на обкладинці вона з'явилася у компанії своєї доньки – 19-річної Клементіна Де Вер Драммонд, батько якої – режисер та продюсер Меттью Вон. Схоже, дівчина вирішила піти стопами мами і теж стати моделлю. До речі, вона вже потрапляла на сторінки глянцю – про неї була стаття у Vogue.

На обкладинці вони позують у вбраннях та аксесуарах від Balenciaga, а в руці Клементіна тримає популярний зараз кухоль-термос Stanley. Не можна не помітити зовнішню схожість мами та доньки.

Під час фотосесії Клаудія приміряла ще багато екстравагантних образів від Balenciaga – чого лише варті футуристичні сонцезахисні окуляри. Фотосесія відбулася у Лондоні, а фотографом виступив Paul Wetherell.

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Нагадаємо, раніше Клаудія Шиффер показала фото, зроблене 32 роки тому на знімальному майданчику.

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