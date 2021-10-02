Дуже схожий на батька: сина Джона Леннона помітили на прогулянці з дівчиною

Дуже схожий на батька: сина Джона Леннона помітили на прогулянці з дівчиною

Вони вустосунках вже 14 років, але на публіці з'являються рідко.

Молодшому синові культового музиканта і учасники гурту The Beatles Шону Леннону 45 років і він дуже схожий на свого батька. Шон теж інструменталіст і виконавець, але от тільки не дуже публічний і на світські тусовки ходить досить рідко. Днями музикант вийшов на прогулянку в Нью-Йорку і одразу став мішенню папараці. Знімки були зроблені біля театру Девіда Г. Коха в Лінкольн-центрі.

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Компанію Леннону-молодшому склала його дівчина — модель і співачка Шарлота Кемп Мюль. Вони познайомилися 2005 року на музичному фестивалі Коачелла, а від 2007 у стосунках. Шон і Шарлотта мешкають разом в Нью-Йорку і мають багато спільних проєктів.

Для свого виходу Шон обрав темно-зелений костюм і чорну сорочку в дрібні білі зірки, а ось Шарлотта одягла короткі шорти і корсетний топ з глибоким декольте, які поєднала з капелюхом, колготками і смугастим блейзером.

Шон Леннон і Шарлотта Кемп Мюль / Getty Images

Сам образ Шона дуже нагадав нам те, як кий вигляд мав його батько в середині 70-х років: довге волосся до плечей і окуляри.

Джон Леннон / Getty Images

До речі у Шона є ще й старший брат Джуліан, який народився у першому шлюбі Леннона з Синтией Павелл.

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