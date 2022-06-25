Дуже схожий на Вікторію: 17-річний Круз Бекхем вийшов у світ зі знаменитим батьком-футболістом

Дуже схожий на Вікторію: 17-річний Круз Бекхем вийшов у світ зі знаменитим батьком-футболістом

Сім'я Бекхемів — взірець для наслідування. Багато шанувальників захоплюються їхнім успіхом, красою, чутливим ставленням одне до одного і, звичайно ж, чотирма дітьми пари.

У п'ятницю, 24 червня, Девід Бекхем та його 17-річний син Круз відвідали Тиждень моди у Парижі. Вони прилетіли до столиці Франції на показ чоловічої колекції весна-літо 2023 року знаменитого Модного дому Dior.

Перед камерами Девід з'явився у легких чорних штанах та шовковому піджаку, який носив із білою футболкою. Також на зірці футболу було досить незвичайне поєднання — чорні шкарпетки та біркенштоки. Круз вирішив бути трохи оригінальнішим і одягнув чорні штани-кльош зі стрілками, білу майку та яскравий піджак салатового кольору. Образ юнака доповнили кілька прикрас на шиї від Dior.

Девід Бекхем та його син Круз / Фото: Getty Images

Круз – третій син пари. Також у Вікторії та Девіда є 23-річний Бруклін, 19-річний Ромео та дочка Гарпер.

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