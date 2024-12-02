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Дуже сміливо: 55-річна супермодель Гелена Крістенсен скупалась у ставку, вкритому льодом

Дуже сміливо: 55-річна супермодель Гелена Крістенсен скупалась у ставку, вкритому льодом

Гелена Крістенсен / Фото: Getty Images

Зірка давно захопилася таким екстремальним гартуванням.

55-річна данська супермодель, зірка 90-х – Гелена Крістенсен – вкотре здивувала своїх фоловерів у Instagram. Вона опублікувала там відео та фото зі свого купання у холодній воді. Модель живе в будинку біля водоймища, тому таке екстремальне гартування вже стало її традицією.

© Гелена Крістенсен/Instagram
Фото: Гелена Крістенсен/Instagram

Гелена у коричневому суцільному купальнику обережно опускається у воду. Весь цей час за процесом спостерігає її собака.

© Гелена Крістенсен/Instagram
Фото: Гелена Крістенсен/Instagram

"Це не так складно, як здається", – написала Гелена під фото. І додала: "Люблю весь цей ритуал за ті думки в моїй голові до, під час і після купання в холодній річці чи ставку".

© Гелена Крістенсен/Instagram
Фото: Гелена Крістенсен/Instagram
© Гелена Крістенсен/Instagram
Фото: Гелена Крістенсен/Instagram

Також вона показала термометр – він показує температуру повітря трохи більше ніж 5 градусів тепла.

© Гелена Крістенсен/Instagram
Фото: Гелена Крістенсен/Instagram

Крістенсен зізналася, що використовує такі моменти, щоб підкреслити важливість зв'язку з природою та користь загартовування для здоров'я.

© Гелена Крістенсен/Instagram
Фото: Гелена Крістенсен/Instagram

Раніше, нагадаємо, супермодель Гелена Крістенсен вийшла на червону доріжку. Вона відвідала прем'єру французької стрічки "Другий акт" Квентіна Дюп'є на 77-му Канському кінофестивалі. Зірка позувала в білій сукні Vivienne Westwood з корсетом, який підкреслював талію.

Гелена Крістенсен / © Getty Images
Гелена Крістенсен / Фото: Getty Images

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