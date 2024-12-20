Дуже сміливо: Крістіна Агілера знялася топлес у день свого 44-річчя

Відома співачка Крістіна Агілера поділилася пікантним знімком на честь свого 44-го дня народження. Вона позувала топлес, прикриваючи голі груди рукою. На ній були лише шкіряні шорти-труси, босоніжки на високих шпильках та кепі.

instagram.com/xtina

Її волосся було укладене в красиві локони, а на обличчі був макіяж з акцентом на очі та губи. "Святковий костюм номер 44", — написала Крістіна під фото.

Останнім часом співачку часто згадують через її помітне схуднення — багато хто впевнений, що вся річ у популярному серед селебріті препараті від діабету. Крістіна це ніяк не коментує і стверджує, що просто підібрала вдалу дієту. Зазначимо, Агілера схудла на 18 кг за рік.

instagram.com/xtina

instagram.com/xtina

Раніше, нагадаємо, Крістіна Агілера, яка екстремально схудла, продемонструвала "нову" фігуру на вечірці на честь 25-річчя свого дебютного альбому, який носив її ім'я Christina Aguilera. Він побачив світ 24 серпня 1999 року.

Крістіна Агілера / Фото: Getty Images

Співачка одягла фіолетове латексне боді з леопардовим принтом у поєднанні з чорними капроновими колготками, зухвалим ременем з пряжкою і чорними туфлями.

Читайте також:

Образи співачки Крістіни Агілери (19 фото)