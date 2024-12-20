Дуже сміливо: Крістіна Агілера знялася топлес у день свого 44-річчя

18 грудня зірка святкувала свій день народження.
Відома співачка Крістіна Агілера поділилася пікантним знімком на честь свого 44-го дня народження. Вона позувала топлес, прикриваючи голі груди рукою. На ній були лише шкіряні шорти-труси, босоніжки на високих шпильках та кепі.
Її волосся було укладене в красиві локони, а на обличчі був макіяж з акцентом на очі та губи. "Святковий костюм номер 44", — написала Крістіна під фото.
Останнім часом співачку часто згадують через її помітне схуднення — багато хто впевнений, що вся річ у популярному серед селебріті препараті від діабету. Крістіна це ніяк не коментує і стверджує, що просто підібрала вдалу дієту. Зазначимо, Агілера схудла на 18 кг за рік.
Раніше, нагадаємо, Крістіна Агілера, яка екстремально схудла, продемонструвала "нову" фігуру на вечірці на честь 25-річчя свого дебютного альбому, який носив її ім'я Christina Aguilera. Він побачив світ 24 серпня 1999 року.
Співачка одягла фіолетове латексне боді з леопардовим принтом у поєднанні з чорними капроновими колготками, зухвалим ременем з пряжкою і чорними туфлями.
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