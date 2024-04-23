Дуже сміливо: модель Алессандра Амбросіо позувала повністю оголеною

Зірка показала архівні фото.
43-річна бразильська топмодель та екс"ангел" Victoria's Secret – Алессандра Амбросіо – на честь Дня Землі, який відзначають 22 квітня у всьому світі, показала відверті знімки. Коли їх було зроблено, вона не розповіла, але, зважаючи на все, це архівні кадри.
Модель позує біля піщаної стіни та на березі моря. Інтимні місця вона прикриває руками, а її тілі помітні тимчасові золоті татуювання.
Нагадаємо, раніше Алессандра Амбросіо показувала 15-річну доньку, що підросла. Модель відпочивала з дітьми на Гаваях.
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