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Дуже сміливо: модель Алессандра Амбросіо позувала повністю оголеною

Дуже сміливо: модель Алессандра Амбросіо позувала повністю оголеною

Алессандра Амбросіо / Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

Зірка показала архівні фото.

43-річна бразильська топмодель та екс"ангел" Victoria's Secret – Алессандра Амбросіо – на честь Дня Землі, який відзначають 22 квітня у всьому світі, показала відверті знімки. Коли їх було зроблено, вона не розповіла, але, зважаючи на все, це архівні кадри.

© Instagram Алессандри Амбросіо
Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

Модель позує біля піщаної стіни та на березі моря. Інтимні місця вона прикриває руками, а її тілі помітні тимчасові золоті татуювання.

© Instagram Алессандри Амбросіо
Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

Нагадаємо, раніше Алессандра Амбросіо показувала 15-річну доньку, що підросла. Модель відпочивала з дітьми на Гаваях.

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