Дуже сміливо: оголена Періс Гілтон позувала біля ялинки

43-річна світська левиця, зірка реаліті, співачка та модель – Періс Гілтон – здивувала своїх фоловерів у Instagram, опублікувавши серію знімків з відвертої фотосесії. Вона позувала в дуже сміливому образі.

instagram.com/parishilton

instagram.com/parishilton

Оголена Періс зображена під ялинкою. Її тіло прикриває величезний червоний бант. Волосся зірки зібране в гарне укладання, а на її обличчі – макіяж з акцентом на червону помаду.

instagram.com/parishilton

instagram.com/parishilton

instagram.com/parishilton

Показала Гілтон й сімейні фото – вона позувала з сином Феніксом та дочкою Лондон та чоловіком Картером Реумом. Всі вони були одягнені в костюми гномів-помічників Санта-Клауса. А на задньому плані на фото можна розгледіти двох собак породи чихуахуа.

instagram.com/parishilton

instagram.com/parishilton

instagram.com/parishilton

Також Періс приміряла і червоний мереживний комплект спідньої білизни, яку вона доповнила сонцезахисними окулярами, перлинним кольє та сережками.

instagram.com/parishilton

Раніше, нагадаємо, Періс Гілтон сфотографували папараці. Вона каталася перед Капітолієм у Вашингтоні на електросамокаті з рожевою валізою.

Читайте також:

Стиль Періс Гілтон (65 фото)