Дуже сміливо та сексуально: співачка Ріта Ора одягла повністю прозору сукню

Останнім часом через свої образи Ріта отримала негласний статус "найголішої зірки" і, схоже, поступатися цим званням не хоче нікому.

Британська співачка Ріта Ора привернула до себе особливу увагу на шляху до світського заходу "Святкування 10-річчя музики", яке проводилося в Лос-Анджелесі.

Ріта Ора / Фото: Getty Images

На 32-річній знаменитості того вечора було провокаційне "голе" вбрання — довга сукня з тонкої сітки з боків прикрашена вставками з чорного пір'я.

Незвичайну сукню Ріта доповнила чорними трусами та босоніжками на високій платформі і підборах. Особливого гламуру образу додав макіяж із чорними стрілками, рум'янами та ніжною помадою із глянцевим блиском.

Ріта Ора / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що декількома днями раніше Ора вперше підтвердила, що вийшла заміж за кінорежисера Тайка Вайтіті і показала гарну заручальну каблучку зі смарагдом.

Ріта Ора / Фото: Getty Images

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