Дуже сміливо: топмодель Алессандра Амбросіо повністю оголилася для глянцю

Бразилійка взяла участь у відвертій фотосесії.
43-річна бразильська топмодель та екс"ангел" Victoria's Secret – Алессандра Амбросіо – завжди готова до сміливих та екстравагантних фотосетів. Так, вона стала головною зіркою нового номера французького журналу Narcisse.
Модель позувала в тілесному боді, яке зливалося з кольором її шкіри та створювало "голий" ефект. Волосся Але було мокрим, а на обличчі практично не було макіяжу.
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На деяких кадрах Амбросіо позувала повністю оголеною.
Нагадаємо, раніше топмодель Алессандра Амбросіо у мініспідниці сходила на чемпіонат з тенісу. Вона відвідала Відкритий чемпіонат США з тенісу – US Open 2024 – і обрала для такого важливого спортивного заходу стильний лук, який складався із в'язаної білої кофти з короткими рукавами та блакитної мініспідниці.
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