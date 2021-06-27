Дуже сміливо: учасниця "Холостяка-11" позувала перед камерою без бюстгальтера

Олександра Миколюк гарячими знімками розбурхала уяву фоловерів.
Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" — стилістка Олександра Миколюк знялася у відвертій фотосесії і показала деякі кадри в Instagram.
Позувала красуня топлес. З одягу на ній була біла спідниця.
Волосся вона розпустила, а на обличчі був макіяж з акцентом на губах. Шию дівчини прикрашало делікатне намисто. Оголені груди Миколюк прикривала то квіткою, то руками.
Олександра продемонструвала і пишний бюст, і струнку фігуру. Вона мала дуже привабливий вигляд.
"Як я люблю говорити:" Естетика понад усе", — написала Саша під світлинами.
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