Дуже сміливо: учасниця "Холостяка-12" без білизни позувала у фотосесії

Учасниця 12-го сезону шоу "Холостяк" – візажистка Роксолана – опублікувала в Instagram відвертий знімок із гарячого фотосету.

На ньому дівчина постала без спідньої білизни. Роксі спокусливо позувала перед фотокамерою у чорному тренчі, який одягла на голе тіло, і чорних панчохах.

Роксолана/Фото Larionova Olga

Свій аутфіт вона доповнила укладанням, макіяжем із акцентом на очах і темним манікюром. Образ вийшов дуже сексуальним.

Нагадаємо, а інша учасниця проєкту "Холостяк" - акторка Вікторія Варлей – поділилась світлиною, на якій вона постала топлес.

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