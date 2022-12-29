Дуже сміливо: учасниця "Холостяка-12" без білизни позувала у фотосесії

Ексучасниця романтичного проєкту показала провокаційну світлину.
Учасниця 12-го сезону шоу "Холостяк" – візажистка Роксолана – опублікувала в Instagram відвертий знімок із гарячого фотосету.
На ньому дівчина постала без спідньої білизни. Роксі спокусливо позувала перед фотокамерою у чорному тренчі, який одягла на голе тіло, і чорних панчохах.
Свій аутфіт вона доповнила укладанням, макіяжем із акцентом на очах і темним манікюром. Образ вийшов дуже сексуальним.
Нагадаємо, а інша учасниця проєкту "Холостяк" - акторка Вікторія Варлей – поділилась світлиною, на якій вона постала топлес.
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