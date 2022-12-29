Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Дуже сміливо: учасниця "Холостяка-12" без білизни позувала у фотосесії

Дуже сміливо: учасниця "Холостяка-12" без білизни позувала у фотосесії

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
1663
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Дуже сміливо: учасниця "Холостяка-12" без білизни позувала у фотосесії

Роксолана/Instagram

Ексучасниця романтичного проєкту показала провокаційну світлину.

Учасниця 12-го сезону шоу "Холостяк" – візажистка Роксолана – опублікувала в Instagram відвертий знімок із гарячого фотосету.

На ньому дівчина постала без спідньої білизни. Роксі спокусливо позувала перед фотокамерою у чорному тренчі, який одягла на голе тіло, і чорних панчохах.

Роксолана/Фото Larionova Olga / ©
Роксолана/Фото Larionova Olga

Свій аутфіт вона доповнила укладанням, макіяжем із акцентом на очах і темним манікюром. Образ вийшов дуже сексуальним.

Нагадаємо, а інша учасниця проєкту "Холостяк" - акторка Вікторія Варлей – поділилась світлиною, на якій вона постала топлес.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1663
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація