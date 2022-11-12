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Дуже сміливо: учасниця "Холостяка-12" прийшла на церемонію троянд в одній білизні

Дуже сміливо: учасниця "Холостяка-12" прийшла на церемонію троянд в одній білизні

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
621
Час на прочитання
2 хв
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Дуже сміливо: учасниця "Холостяка-12" прийшла на церемонію троянд в одній білизні

Круп’є Єлизавета з'явилася перед холостяком без сукні.

Відбувся третій випуск романтичного реаліті шоу "Холостяк-12". Під час фінальної церемонії троянд, коли учасниці прийшли в елегантних сукнях, одна з дівчат – круп’є Єлизавета з Києва - з'явилася у сміливому образі. Вона постала у чорній мереживній білизні, прозорій довгій накидці і чорних босоніжках на шпильках.

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У такому вигляді дівчина продемонструвала свій сексуальний бюст, плаский живіт і пірсинг у пупку.

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Волосся її було укладене у гарні локони, на обличчі був ніжний макіяж, на шиї - кольє з камінням, а на руках - браслети, до яких прикріплялася накидка.  

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Головному герою проєкту – Алексу Топольському – сподобався спокусливий лук Єлизавети. Він навіть зробив комплімент і сказав Лізі, що вона має розкішний вигляд.

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До слова, Єлизавета прийшла у білизні тому, що під час конкурсу для всіх учасниць вона витягла картку, у якій було зазначено, що вона має з'явитися на церемонії троянд саме у спідньому. Дівчина виконала своє завдання і продемонструвала перед всіма відвертий аутфіт.

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Дата публікації
Перегляди
621
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