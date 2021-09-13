Дуже сміливо: учасниця шоу "Холостяк-11" спустила сукню і показала оголені груди

Олександра Миколюк розбурхала уяву фоловерів провокаційним фотозніманням.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" — Олександра Миколюк — знялася у відвертій фотосесії. Деякі знімки з неї вона опублікування в Instagram.

Дівчина постала перед камерою у чорній сукні з високим розрізом. Але головний акцент в її образі був не на розрізі, а на декольте. Олександра зняла одну бретельку з плеча, опустила сукню і продемонструвала оголені груди, які грайливо прикрила рукою.

Олександра Миколюк/Instagram manchkina5

Олександра Миколюк/Instagram manchkina5

Свій аутфіт вона доповнила ніжним макіяжем у нюдових відтінках, зачіскою з начосом і намистом.

Олександра Миколюк/Instagram manchkina5

"Мистецтво або вульгарність?" — запитала Саша у підписників.

Фоловери одноголосно відповіли у коментарях: "Мистецтво", "Ці фото сміливо можна назвати мистецтвом", "Мені дуже подобається!!! Я думаю, тут все естетично і еротично красиво", "Мені дуже подобаються фотографії! Тут немає вульгарності, а є еротика", "Коли так, то мистецтво, жодної вульгарності".

Інша учасниця "Холостяка-11" — Джесіка Чегі — теж знялася у відвертій фотосесії. Вона звабливо позувала у бірюзовій прозорій білизні з мереживами.

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