Дуже сміливо: вагітна дівчина Венсана Касселя позувала повністю оголеною

Модель часто публікує відверті фото у своїх соцмережах.

28-річна австралійська модель бразильського походження – Нара Баптіста – вже понад рік зустрічається із 57-річним актором Венсаном Касселем. Зараз дівчина перебуває в очікуванні своєї першої дитини.

Цікаве становище модель приховувати не стала, а навпаки, часто публікує у своєму Instagram фото та відео, більшість яких відвертого характеру.

Так, на нових знімках у Мережі Нара позує повністю оголеною. Вона лежить на дивані, а оголені груди прикрила емодзи у вигляді метеликів.

instagram.com/narahbaptista

Також Баптіста показала селфі, зроблене у ванній – груди вона прикрила рукою.

instagram.com/narahbaptista

Судячи з фото, вагітність моделі проходить легко. Вона плаває та засмагає у басейні.

instagram.com/narahbaptista

instagram.com/narahbaptista

Традиційно всі публікації дівчини коментує та лайкає Венсан. Під цією серією фото він написав: "Доброго ранку, Наро!"

instagram.com/narahbaptista

instagram.com/narahbaptista

Зазначимо, якщо для Нари це буде первісток, то Венсан – батько трьох доньок. Діву та Леоні Кассель йому народила його колишня дружина – актриса Моніка Беллуччі, а дочка Амазоні – інша колишня дружина, модель Тіна Кунакі. Актор стверджує, що зберігає теплі стосунки з усіма своїми дітьми, хоч і намагається захистити їхнє особисте життя від зайвої уваги з боку преси.

Нагадаємо, Венсан Кассель офіційно підтвердив свої відносини з австралійською моделлю Нарою Баптістою, опублікувавши в Instagram кілька фото з нею у листопаді 2023-го. А у травні цього року пара відвідала разом Каннський кінофестиваль та позувала фотографам перед прем'єрою фільму "Партенопа". Кассель був у синьому костюмі та чорній сорочці, а ось його супутниця – у чорній сукні-бюст'є та босоніжках на підборах від Prada.

Венсан Кассель та Нара Баптіста / Фото: Getty Images

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