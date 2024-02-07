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Дуже сміливо: вагітна Дженна Д'юенн позувала повністю оголеною

Дуже сміливо: вагітна Дженна Д'юенн позувала повністю оголеною

Дженна Д'юенн/instagram.com/jennadewan/

Зірка не приховувала свою вагітність від шанувальників.

43-річна актриса, продюсер і танцівниця — Дженна Д'юенн — широко відома публіці завдяки молодіжному фільму "Крок вперед" і як колишня дружина актора Ченнінга Татума. Зараз вона перебуває в очікуванні своєї третьої дитини, але незважаючи на це, веде активний спосіб життя і навіть продовжує зніматися в серіалі.

© Дженна Д'юенн/Instagram
Фото: Дженна Д'юенн/Instagram

Свою вагітність Дженна не стала довго приховувати і часто публікує фото у Instagram із вагітним животом. Так, за її словами, вона відстежує, як швидко змінюється її тіло. На нових знімках артистка позує повністю оголеною. Вона приймає ванну, а за вікном йде дощ. Груди Дженна прикриває руками.

(гортайте фото вправо)

"Дощове затишне блаженство", — підписала серію знімком зірка.

Нагадаємо, раніше Дженна Д'юенн з'явилася на публіці у двоколірній сукні. Вона відвідала щорічні благодійні заходи Baby2Baby у Каліфорнії. Тоді вона вже була вагітна, але ще не повідомляла про цю публіку.

Дженна Д'юенн / © Associated Press
Дженна Д'юенн / Фото: Associated Press

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