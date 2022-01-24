Дуже спокусливо: Кім Кардашян у бікіні кольору індиго продемонструвала сексуальні форми

Зірка реаліті та інфлюенсерка обожнює вихвалятися фігурою в купальниках.
Кім Кардашян продовжує тішити фоловерів гарячими знімками з відпочинку у теплих краях. Де саме відпочиває зірка реаліті, вона не зізнається.
На черговому фото в Instagram зазнімковане лише тіло Кім без голови. На ній – бікіні кольору індиго, яке ідеально підкреслило її сексуальні форми.
Головний акцент на світлині Кардашян зробила на пишному та спокусливому декольте.
В Instagram Stories реаліті-зірка показала ще кілька фото у купальниках.
Спочатку Кім позувала у суцільному нюдовому купальнику. Рукою вона ніби тримала місяць.
На інших світлинах Кардашян при місячному світлі продемонструвала фігуру у сірому бікіні.
А поки Кім релаксує в купальниках на відпочинку, її ексчоловік Каньє Вест зі своєю дівчиною Джулією Фокс підкорює фешнівенти на Паризькому тижні моди.
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