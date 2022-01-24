Дуже спокусливо: Кім Кардашян у бікіні кольору індиго продемонструвала сексуальні форми

Дуже спокусливо: Кім Кардашян у бікіні кольору індиго продемонструвала сексуальні форми

Зірка реаліті та інфлюенсерка обожнює вихвалятися фігурою в купальниках.

Кім Кардашян продовжує тішити фоловерів гарячими знімками з відпочинку у теплих краях. Де саме відпочиває зірка реаліті, вона не зізнається.

На черговому фото в Instagram зазнімковане лише тіло Кім без голови. На ній – бікіні кольору індиго, яке ідеально підкреслило її сексуальні форми.

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

Головний акцент на світлині Кардашян зробила на пишному та спокусливому декольте.

В Instagram Stories реаліті-зірка показала ще кілька фото у купальниках.

Спочатку Кім позувала у суцільному нюдовому купальнику. Рукою вона ніби тримала місяць.

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

На інших світлинах Кардашян при місячному світлі продемонструвала фігуру у сірому бікіні.

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / Instagram Кім Кардашян

А поки Кім релаксує в купальниках на відпочинку, її ексчоловік Каньє Вест зі своєю дівчиною Джулією Фокс підкорює фешнівенти на Паризькому тижні моди.

Каньє Вест та Джулія Фокс / Getty Images

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