Дуже спокусливо: смілива переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь позувала на балконі без одягу

Колишня обраниця Олександра Терена у звабливому образі влаштувала фотосесію у Буковелі.
Переможниця "Холостяка-13", волонтерка і блогерка Інна Бєлєнь відпочиває на гірськолижному курорті у Буковелі.
На балконі готелю дівчина влаштувала собі фотосесію і показала в Instagram, що з цього вийшло.
Інна спокусливо позувала без одягу на тлі красивого краєвиду. Вона закуталася у білу ковдру, розпустила волосся і була без макіяжу на обличчі.
"Ранок, що пахне горами, тишею і теплом", – підписала знімки Бєлєнь.
А ще співак Вадим Олійник із Інною продовжують підігрівати чутки про свій роман. Артист поставив під цими пікантними фото вогник, на що Бєлєнь відповіла смайликом із поцілунком.
Нагадаємо, раніше Інна Бєлєнь показала фото зі СПА, на якому вона постала у рожевому бікіні.
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