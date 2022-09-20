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Дуже стильна: Марго Роббі з'явилася на публіці у двох цікавих образах

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Дуже стильна: Марго Роббі з'явилася на публіці у двох цікавих образах

Марго Роббі / Фото: Associated Press

На публіці акторка з'являється не часто, але оскільки відбулася прем'єра фільму за її участю, вона вирішила потішити нас новими луками.

Голлівудська акторка Марго Роббі відвідала 18 вересня шоу Джиммі Феллона у Нью-Йорку. 32-річна зірка фільму "Загін самогубців" з'явилася на шоу у блакитній сукні від бренду Alessandra Rich.

Марго Роббі / © Getty Images
Марго Роббі / Фото: Getty Images

Шовкове вбрання міді мало глибоке декольте, було виконане у принт polka-dot. А також його прикрашали білий комір із рюшею та золоті ґудзики. Доповнила образ Марго білими туфлями-човниками на високих підборах та легким макіяжем.

Днем раніше дівчина відвідала прем'єру фільму "Амстердам" у Нью-Йорку. На Морго було біле вбрання від Chanel з круїзної колекції 2023 року.

Марго Роббі / © Associated Press
Марго Роббі / Фото: Associated Press

Доповнили образ акторки лаконічні прикраси та ніжний, практично непомітний макіяж.

Марго Роббі / © Associated Press
Марго Роббі / Фото: Associated Press

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