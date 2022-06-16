Дуже стильна: роздивляємося нові образи акторки Дакоти Джонсон – зірки "П'ятдесят відтінків сірого"

Акторка Дакота Джонсон, яку багато хто знає насамперед із гучної серії фільмів "П'ятдесят відтінків сірого", зараз багато часу проводить у Нью-Йорку, де має дуже насичений робочий графік.
Знаменитість вже неодноразово потрапляла під приціл папарацці у центрі міста, прямуючи то на знімання, то на прем'єри, тому пропонуємо докладно роздивимтися її образи, серед яких повсякденні луки та вечірні.
Так 13 червня акторка з'явилася на вулиці у чорному штанному костюмі від бренду Kate Young, жакет якого прикрашали золотисті ґудзики. Доповнили цей лук босоніжки Jimmy Choo, масивні золоті сережки у вухах та сонцезахисні окуляри.
Цього ж дня зірка переодяглася у коротку сукню-жакет від бренду Area з дуже незвичайною відкритою спиною, яку прикрашали кристали.
Цей образ доповнили гламурні туфлі-човники Jimmy Choo, прикраси від Ana Khouri, а також сумка Gucci, але для фото на червону доріжку вона її не взяла, а певно віддала помічнику. Цей образ акторка обрала для прем'єрного показу фільму Cha Cha Real Smooth, у якому зіграла. Захід проводився у межах кінофестивалю "Трайбека".
24 червня Дакота також потрапила під прицілу папарацці, але вже у повсякденному луку, поєднавши широкі штани-палацо від бренду Khaite з комплектом топу та кардигану гарного молочного кольору від Andamane. Також варто відзначити і аксесуари, які вона вибрала: взуття Wandler, прикраси ERA Jewelry та сонцезахисні окуляри Kate Young.
Цього ж дня Джонсон з'явилася на шоу коміка Джиммі Феллона. Акторка прийшла на передачу в оксамитовому костюмі від Gucci та в тих же гламурних туфлях Jimmy Choo. До речі, з Gucci Дакота давно співпрацює, тому досить часто одягає речі цього бренду на світські заходи.
Вчора, 15 червня, акторка потрапила під приціл фотографів, коли виходила зі своєї машини. На ній знову був подовжений жакет молочного кольору та мінісукня з в'язаним декольте від бренду Magda Butrym. Доповнили лук лаковані мюлі Larroude, сонцезахисні окуляри Kate Young та прикраси Jessica McCormack.
Цього ж дня вона переодяглася і продемонструвала більш зручний та практичний лук. На Дакоті була біла футболка, бабуші, жакет та штани від Gucci. у руці вона несла дуже цікаву сумку-шопер з вишитими на ній її ініціалами.
Читайте також: