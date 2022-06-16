Дуже стильна: роздивляємося нові образи акторки Дакоти Джонсон – зірки "П'ятдесят відтінків сірого"

Акторка Дакота Джонсон, яку багато хто знає насамперед із гучної серії фільмів "П'ятдесят відтінків сірого", зараз багато часу проводить у Нью-Йорку, де має дуже насичений робочий графік.

Знаменитість вже неодноразово потрапляла під приціл папарацці у центрі міста, прямуючи то на знімання, то на прем'єри, тому пропонуємо докладно роздивимтися її образи, серед яких повсякденні луки та вечірні.

Так 13 червня акторка з'явилася на вулиці у чорному штанному костюмі від бренду Kate Young, жакет якого прикрашали золотисті ґудзики. Доповнили цей лук босоніжки Jimmy Choo, масивні золоті сережки у вухах та сонцезахисні окуляри.

Дакота Джонсон / Фото: Getty Images

Цього ж дня зірка переодяглася у коротку сукню-жакет від бренду Area з дуже незвичайною відкритою спиною, яку прикрашали кристали.

Дакота Джонсон / Фото: Associated Press

Цей образ доповнили гламурні туфлі-човники Jimmy Choo, прикраси від Ana Khouri, а також сумка Gucci, але для фото на червону доріжку вона її не взяла, а певно віддала помічнику. Цей образ акторка обрала для прем'єрного показу фільму Cha Cha Real Smooth, у якому зіграла. Захід проводився у межах кінофестивалю "Трайбека".

Дакота Джонсон / Фото: Associated Press

24 червня Дакота також потрапила під прицілу папарацці, але вже у повсякденному луку, поєднавши широкі штани-палацо від бренду Khaite з комплектом топу та кардигану гарного молочного кольору від Andamane. Також варто відзначити і аксесуари, які вона вибрала: взуття Wandler, прикраси ERA Jewelry та сонцезахисні окуляри Kate Young.

Дакота Джонсон / Фото: Getty Images

Цього ж дня Джонсон з'явилася на шоу коміка Джиммі Феллона. Акторка прийшла на передачу в оксамитовому костюмі від Gucci та в тих же гламурних туфлях Jimmy Choo. До речі, з Gucci Дакота давно співпрацює, тому досить часто одягає речі цього бренду на світські заходи.

Дакота Джонсон / Фото: Getty Images

Вчора, 15 червня, акторка потрапила під приціл фотографів, коли виходила зі своєї машини. На ній знову був подовжений жакет молочного кольору та мінісукня з в'язаним декольте від бренду Magda Butrym. Доповнили лук лаковані мюлі Larroude, сонцезахисні окуляри Kate Young та прикраси Jessica McCormack.

Дакота Джонсон / Фото: Getty Images

Цього ж дня вона переодяглася і продемонструвала більш зручний та практичний лук. На Дакоті була біла футболка, бабуші, жакет та штани від Gucci. у руці вона несла дуже цікаву сумку-шопер з вишитими на ній її ініціалами.

Дакота Джонсон / Фото: Getty Images

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