Дуже стильний: зірка "Корони" Метт Сміт на прем'єрі нового гучного серіалу зі всесвіту "Гри престолів"

Менш ніж за місяць до прем'єри для глядачів, у Лос-Анджелесі відбувся закритий показ та фотокол з акторами, які зіграли у цьому серіалі. Особливий фурор на червоній доріжці викликав 39-річний британець Метт Сміт, який у "Домі Дракона" втілить роль Деймона Таргарієна — воїна та наїзника драконів.

Перед камерами актор з'явився у total black look, поєднавши футболку з V-подібним вирізом, подовжений піджак та широкі штани. Також на акторі були сонцезахисні окуляри, ланцюжок на шиї та черевики. Зачіска у Метта була у ретростилі.

Метт Сміт / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що Сміт прославився кількома досить вдалими ролями, серед яких: недавній його прорив у серіалі "Корона", де він зіграв чоловіка королеви Єлизавети II принца Філіпа; роль Доктора Хто в однойменному серіалі; поява в "Мобіусі" від Marvel; та роль у гучному фільмі жахів "Минулої ночі в Сохо".

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