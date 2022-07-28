Дуже стильний: зірка "Корони" Метт Сміт на прем'єрі нового гучного серіалу зі всесвіту "Гри престолів"

21 серпня відбудеться довгоочікувана для багатьох фанатів світу "Гри престолів" прем'єра нового серіалу про дім Таргарієнів. Нове шоу HBO отримало назву "Дім Дракона" і є приквелом культового серіалу.
Менш ніж за місяць до прем'єри для глядачів, у Лос-Анджелесі відбувся закритий показ та фотокол з акторами, які зіграли у цьому серіалі. Особливий фурор на червоній доріжці викликав 39-річний британець Метт Сміт, який у "Домі Дракона" втілить роль Деймона Таргарієна — воїна та наїзника драконів.
Перед камерами актор з'явився у total black look, поєднавши футболку з V-подібним вирізом, подовжений піджак та широкі штани. Також на акторі були сонцезахисні окуляри, ланцюжок на шиї та черевики. Зачіска у Метта була у ретростилі.
Нагадаємо, що Сміт прославився кількома досить вдалими ролями, серед яких: недавній його прорив у серіалі "Корона", де він зіграв чоловіка королеви Єлизавети II принца Філіпа; роль Доктора Хто в однойменному серіалі; поява в "Мобіусі" від Marvel; та роль у гучному фільмі жахів "Минулої ночі в Сохо".
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