Дуже стильно: Ріанна приміряла хустку від українського бренду

36-річна співачка та бізнесвумен – Ріанна – продовжує просувати свій успішний бренд декоративної косметики Fenty Beauty і сама зніматися у його рекламі.

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У новому кампейні продуктів для губ вона з'явилася у стильних образах, серед яких був і з аксесуаром українського бренду. Ріанна приміряла вовняну хустку шоколадного відтінку від Руслана Багінського, яку доповнила очками у футуристичній оправі. Ціна такого аксесуару складає понад 12 тисяч гривень.

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Зазначимо, селебріті часто обирають головні убори від Багінського. Наприклад, Моніка Беллуччі позувала в його капелюсі для глянцю, зірка серіалу "Емілі в Парижі" в кепі прогулялася італійською столицею, а Мадонна у стильному головному уборі сходила на виставку картин сина.

Понад те, Руслан Багинський створював капелюх навіть для королеви Великобританії Єлизавети II. Її Величність тоді прийняла подарунок, хоча це була велика рідкість, адже вона скористалася послугами особистого дизайнера головних уборів.

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