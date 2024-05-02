Дуже відверто: Емілі Ратаковскі у спідній білизні блиснула сідницями

Модель поділилася серією відвертих знімків.
32-річна американська топмодель та інфлуенсерка – Емілі Ратаковскі – влаштувала імпровізовану фотосесію у себе у ванній та показала результат у своєму Instagram.
Модель позувала в самих блакитних стрінгах, в яких засвітила свої підтягнуті сідниці, і в білому халаті. Груди Емілі прикривали руками.
Нагадаємо, раніше Емілі Ратаковскі потрапила в об'єктиви папараці, коли гуляла Нью-Йорком. Зірку підловили фотографи, коли вона йшла однією з галасливих вулиць міста в леопардовій спідниці з рюшем та білому топі.
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