Дуже відверто: Голлі Беррі без білизни і в "голій" сукні з'явилася на прем'єрі комедійного трилера

Образ акторки зовсім не був вульгарним, а навпаки – спокусливим і сексуальним.

Голлі Беррі відвідала прем'єру фільму від Netflix "Спілка" (The Union), у якому зіграла головну роль. Захід відбувся у Єгипетському театрі у Лос-Анджелесі.

Голлі Беррі / Фото: Associated Press

Акторка обрала для своєї появи відвертий аутфіт. На ній була коротка чорна прозора сукня з мереживом, V-подібним декольте та імпровізованим боді. Під вбранням не було білизни.

Голлі Беррі / Фото: Associated Press

Голлі Беррі / Фото: Associated Press

Голлі сміливо позувала перед фотокамерами, демонструючи свою сексуальну фігуру з різних ракурсів.

Голлі Беррі / Фото: Associated Press

Голлі Беррі / Фото: Associated Press

Лук Беррі доповнила чорними туфлями з ремінцями і на шпильках, укладанням із локонами довжини каре, макіяжем у бронзово-коричневих відтінках, сережками з камінням у вигляді змій і золотими каблучками.

Голлі Беррі / Фото: Associated Press

На червоній доріжці разом із Беррі позував і її колега по фільму Марк Волберг.

Марк Волберг і Голлі Беррі / Фото: Associated Press

Комедійний екшен розповідає історію про те, як фірма The Union доручає герою Волберга повернути вкрадений лист, який містить дані про усю шпигунську мережу. У цю справу він втягує свою колишню шкільну подругу.

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