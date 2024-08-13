Дуже відверто: Голлі Беррі без білизни і в "голій" сукні з'явилася на прем'єрі комедійного трилера

Образ акторки зовсім не був вульгарним, а навпаки – спокусливим і сексуальним.
Голлі Беррі відвідала прем'єру фільму від Netflix "Спілка" (The Union), у якому зіграла головну роль. Захід відбувся у Єгипетському театрі у Лос-Анджелесі.
Акторка обрала для своєї появи відвертий аутфіт. На ній була коротка чорна прозора сукня з мереживом, V-подібним декольте та імпровізованим боді. Під вбранням не було білизни.
Голлі сміливо позувала перед фотокамерами, демонструючи свою сексуальну фігуру з різних ракурсів.
Лук Беррі доповнила чорними туфлями з ремінцями і на шпильках, укладанням із локонами довжини каре, макіяжем у бронзово-коричневих відтінках, сережками з камінням у вигляді змій і золотими каблучками.
На червоній доріжці разом із Беррі позував і її колега по фільму Марк Волберг.
Комедійний екшен розповідає історію про те, як фірма The Union доручає герою Волберга повернути вкрадений лист, який містить дані про усю шпигунську мережу. У цю справу він втягує свою колишню шкільну подругу.
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