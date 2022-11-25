Дуже відверто: іспанська драг-квін у плащі на голе тіло блиснула мереживними трусами на вечірці

23-річна співачка, художниця, зірка соцмереж і активістка ЛГБТ-спільноти прийшла на івент у сміливому аутфіті.

Іспанська драг-квін Саманта Гадсон відвідала вечірку з нагоди 30-річчя аромату "Angel" Тьєррі Мюглера, яка відбулася у клубі Lula у Мадриді. Там знаменитість викликала справжній фурор своїм провокаційним образом.

Перед фотокамерами Саманта з'явилася у ніжно-рожевому плащі з екошкіри і в пластикових босоніжках. Плащ Гадсон не зав'язувала. Вона навмисне показала фотографам, що під ним.

А під ним були чорні мереживні труси, які просвічувалися.

Саманта Гадсон / Фото: Getty Images

Ще драг-квін блиснула татуюванням, яке трішки визирало з-під білизни. Саманта також продемонструвала по черзі свої соски.

Саманта Гадсон / Фото: Getty Images

Свій лук співачка доповнила укладанням з кучерями і макіяжем із чорними стрілками та бежевою помадою. Але цього, напевно, ніхто не помітив, адже вся увага була прикута до її мереживних трусів.

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