Дуже відверто: модель у мереживному топі і без бюстгальтера блиснула спокусливими грудьми на івенті

Американська модель Sports Illustrated Брукс Нейдер відвідала святкову вечерю L'Agence у приватній резиденції у Лос-Анджелесі.

На івенті красуня постала у провокаційному луку. На Брукс був чорний мереживний топ із високою горловиною і без рукавів та не було бюстгальтера, тож вона виблискувала перед присутніми спокусливими оголеними грудьми.

Брукс Нейдер / Фото: Getty Images

Верх Брук скомбінувала з чорними широкими штанями зі стрілками і чорними гостроносими туфлями.

Нейдер зібрала волосся у хвіст, зробила молочний манікюр, ніжний макіяж і одягла на обличчя іміджеві окуляри у чорній оправі. Красуня прикрасила вуха масивними золотими сережками, руки – діамантовим браслетом, годинником і золотою каблучкою у вигляді масивної підкови. На штанях у моделі був золотий пояс-ланцюжок із підвісками з логотипом Chanel.

Нагадаємо, Брукс Нейдер потрапила до об'єктивів папараці у Нью-Йорку у сексуальному образі – у чорній латексній мінісукні, яка добре обтискала її струнку фігуру.

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