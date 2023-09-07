Дуже відверто: модель вийшла на червону доріжку у "голій" сукні і засвітила груди

Цьогоріч на кінофестивалі у Венеції багато знаменитих красунь у відвертих образах.

Модель і акторка Лейла Депіна не залишила місця для фантазії своєю провокаційною появою на Венеційському кінофестивалі. На червоній доріжці вона з'явилася у "голій" сукні. Вбрання складалося із золотистих ланцюжків і стразів, які взагалі нічого не прикривали.

Під цю сміливу сукню Лейла одягла лише нюдові мереживні труси. Модель виблискувала на камеру оголеними грудьми і стрункою фігурою.

Лейла Депіна / Фото: Getty Images

Взута вона була у золотисті босоніжки на шпильках. Акторка зробила об'ємну зачіску з кучерями, макіяж із бронзовими відтінками, одягла на обличчя екстравагантний металевий аксесуар, руки і зону декольте обмазала хайлайтером, який виблискував від спалахів фотокамер, а одну руку прикрасила браслетами і годинником.

Нагадаємо, Лейла Депіна обожнює носити відверті вбрання. На Каннському кінофестивалі вона також постала у провокаційній "голій" сукні, у якій показала себе у всій красі. Одна частина шанувальників дівчини вважає таке оголення на публіці вульгарним, а інша – підтримує Лейлу у її пікантних провокаціях.

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