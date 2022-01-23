Дуже відверто: оголена 155-кілограмова Тесс Голлідей показала пишні сідниці в душі

36-річна модель plus-size опублікувала в Instagram своє оголене фото.
Найбільша у світі модель plus-size – Тесс Голлідей – знову епатує фоловерів в Instagram провокаційним контентом.
Знаменитість опублікувала селфі, на якому вона зазнімкована оголеною в душі в одному з готельних комплексів.
(щоб подивитися відверте відео, гортайте праворуч)
Тесс продемонструвала свої пишні сідниці. Волосся вона зібрала у високий пучок і була без макіяжу на обличчі.
Ще у цьому дописі є відео, на якому Голлідей показала, як купається в душі.
Раніше модель plus-size опублікувала сміливу фотосесію, в якій вона позувала у прозорих трусах.
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