Дуже відверто: оголена 155-кілограмова Тесс Голлідей показала пишні сідниці в душі

Дуже відверто: оголена 155-кілограмова Тесс Голлідей показала пишні сідниці в душі

36-річна модель plus-size опублікувала в Instagram своє оголене фото.

Найбільша у світі модель plus-size – Тесс Голлідей – знову епатує фоловерів в Instagram провокаційним контентом.

Знаменитість опублікувала селфі, на якому вона зазнімкована оголеною в душі в одному з готельних комплексів.

(щоб подивитися відверте відео, гортайте праворуч)

Тесс продемонструвала свої пишні сідниці. Волосся вона зібрала у високий пучок і була без макіяжу на обличчі.

Ще у цьому дописі є відео, на якому Голлідей показала, як купається в душі.

Раніше модель plus-size опублікувала сміливу фотосесію, в якій вона позувала у прозорих трусах.

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