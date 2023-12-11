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Дуже відверто: оголена Розі Гантінгтон-Вайтлі зробила селфі під час б'юті-процедури

Автор
Юлія Кудринська
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Дуже відверто: оголена Розі Гантінгтон-Вайтлі зробила селфі під час б'юті-процедури

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Британка здивувала своїх фоловерів сміливим фото.

36-річна супермодель та екс"ангел" Victoria's Secret — Розі Гантінгтон-Вайтлі – приділяє багато уваги своїй зовнішності та часто відвідує косметологічні салони. Так, під час однієї процедури – найімовірніше, лімфодренажного масажу – вона зробила селфі повністю оголена.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі
Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі лежить на кушетці і робить фото в дзеркалі. Груди модель прикрили ліктями.

Останнім часом Гантінгтон-Вайтлі стала часто показувати знімки, зроблені в спортзалі – мабуть, дівчина зараз, як ніколи, задоволена своєю фізичною формою.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі
Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі
Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі
Розі Гантінгтон-Вайтлі / Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Нагадаємо, раніше Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем відвідали найкрасивішу мечеть у світі. Вони побували у Мечеті Шейха Заїда, одній з головних визначних пам'яток ОАЕ.

Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем в Абу-Дабі / © Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі
Розі Гантінгтон-Вайтлі та Джейсон Стейтем в Абу-Дабі / Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

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Дата публікації
Перегляди
737
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