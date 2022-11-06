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Дуже відверто: Сальма Гаєк вразила розкішним декольте на гала-концерті.

Автор
Євгенія БобрикЄвгенія Бобрик
Дата публікації
Перегляди
721
Час на прочитання
1 хв
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Дуже відверто: Сальма Гаєк вразила розкішним декольте на гала-концерті.

Сальма Хайєк / Фото: Credits

Актриса любить підкреслити свої розкішні груди, але цього разу пішла далі, ніж зазвичай.

Учора, 5 листопада, у Музеї мистецтв Лос-Анджелеса відбувся гала-концерт LACMA Art+Film Gala. Захід відвідало багато зірок.

Варто визнати, що образ Сальми Гаєк був одним із найефектніших. Вона одягла блискучу сукню від Gucci з градієнтом, невеликим шлейфом, мереживним оздобленням по подолу та лінії декольте та розшитими стразами тонкими бретельками.

Вбрання було доповнене рукавичками з такої самої тканини, що й сукня, поясом зі стразами та браслетом, а також срібними босоніжками на дуже високій платформі.

Сальма Хайєк / © Credits
Сальма Хайєк / Фото: Credits

Але головною окрасою образу стало розкішне декольте актриси.

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Дата публікації
Перегляди
721
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