Дуже відверто: смілива Демі Роуз топлес похизувалася пишними грудьми

Британська модель любить зніматися у провокаційних фотосетах, які потім з радістю показує своїм підписникам у соцмережі.

Демі Роуз влаштувала собі відверту фотосесію на природі і показала кілька кадрів фоловерам в Instagram.

Модель позувала перед фотокамерою топлес. Із одягу на ній була лише обтисла фіолетові спідниця зі шлейфом і флористичним принтом.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Пишні оголені груди Демі сховала під рожевими квітами, які приклеїла до бюсту. А ще зону декольте вона прикрасила пелюстками квітів.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Роуз похизувалася спокусливою фігурою у формі "піскового годинника" і сексуальним декольте.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Волосся вона розпустила, зробила макіяж із чорними стрілками і довгий бежевий манікюр.

"Шлях троянди", – підписала знімки модель.

Нагадаємо, раніше Демі Роуз у корсеті з вишивкою і картатій мініспідниці покаталася на каруселі.

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