Дуже відверто: телеведуча у "голій" сукні і без бюстгальтера похизувалася величезними грудьми на вулицях Лондона

40-річна зірка OnlyFans Джессіка Алвес любить епатувати публіку своїми відвертими луками.
Бразильсько-британська телеведуча, учасниця реалітішоу Celebrity Big Brother і зірка OnlyFans, яка зробила понад 100 пластичних операцій, –Джессіка Алвес – потрапила під приціл папараці у відвертому образі.
Вона йшла на вечір Roxie Rocks Chicago у The London Cabaret Club у Лондоні.
На Алвес був прозорий шоколадний комбінезон, прикрашений стразами, який облягав її пишні форми. На манжетах рукавів було коричневе пір'я.
Під вбранням був відсутній бюстгальтер, тож Джес без комплексів виблискувала своїми величезними грудьми.
Зірка взула світлі туфлі з розсипом страз і доповнила лук сумкою кольору металік.
Алвес, як завжди, зробила насичений макіяж із довгими накладними віями і персиковими рум'янами, а також довгий червоний манікюр. У вухах у неї були срібні сережки.
Нагадаємо, раніше ми бачили Джессіку Алвес у чорних лосинах і чорному обтислому топі зі стразами і торочкою з камінням на плечах.
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