Дуже відверто: телеведуча у "голій" сукні і без бюстгальтера похизувалася величезними грудьми на вулицях Лондона

Бразильсько-британська телеведуча, учасниця реалітішоу Celebrity Big Brother і зірка OnlyFans, яка зробила понад 100 пластичних операцій, –Джессіка Алвес – потрапила під приціл папараці у відвертому образі.

Вона йшла на вечір Roxie Rocks Chicago у The London Cabaret Club у Лондоні.

На Алвес був прозорий шоколадний комбінезон, прикрашений стразами, який облягав її пишні форми. На манжетах рукавів було коричневе пір'я.

Джессіка Алвес / Фото: Getty Images

Під вбранням був відсутній бюстгальтер, тож Джес без комплексів виблискувала своїми величезними грудьми.

Зірка взула світлі туфлі з розсипом страз і доповнила лук сумкою кольору металік.

Алвес, як завжди, зробила насичений макіяж із довгими накладними віями і персиковими рум'янами, а також довгий червоний манікюр. У вухах у неї були срібні сережки.

Нагадаємо, раніше ми бачили Джессіку Алвес у чорних лосинах і чорному обтислому топі зі стразами і торочкою з камінням на плечах.

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