Дуже відверто: зірка соцмереж оголеною прийшла на вечірку і засвітила інтимні місця

Даніель Ніколь Санчес провокаційним аутфітом вирішила привернути увагу до всесвітнього місяця боротьби з раком молочної залози.

Зірка соцмереж – Даніель Ніколь Санчес – відвідала вечірку Babes In Toyland PINK, присвячену місяцю боротьби з раком молочної залози. Івент відбувся у Skybar у Західному Голлівуді.

Для своєї появи дівчина обрала провокаційний образ. Ніколь прийшла повністю оголеною. Але її тіло було покрите чорними і перламутрово-фіолетовими наклейками-смужками, які імітували прозоре боді з облямівкою. Ці наклейки трішки приховали інтимні місця Даніель.

Даніель Ніколь Санчес / Фото: Getty Images

Ніколь сміливо позувала перед фотокамерами на рожевій доріжці, демонструючи струнку і красиву фігуру.

Взута вона була у чорні туфлі на шпильках. Зірка соцмереж зробила укладання з локонами, легкий макіяж із чорними стрілками і довгий чорний манікюр. У вухах у неї були лаконічні сережки з камінням.

Нагадаємо, американську модель Playboy Елізабет Марі Шевальє з'явилася на вулицях Лос-Анджелеса у латексній мінісукні з сексуальним декольте.

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