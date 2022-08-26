Дуже яскрава та гламурна: Кендал Дженнер під прицілами папараці у Лос-Анджелесі

Для виходу у світ модель вибрала вінтажний лук.
Молодша сестра Кім Кардашян, телезірка та супермодель Кендал Дженнер потрапила під приціл фотографів, коли прямувала на вечірку ще однієї своєї сестри Кайлі. Захід відбувався у Лос-Анджелесі, а Кендал вирішила на ньому відзначитися вінтажним сарафаном Dolce & Gabbana.
Вбрання було до колін, на тонких бретельках і з принтом синього кольору. Вперше ця сукня була представлена в колекції бренду 2001 року. Знайшла вбрання для знаменитості її стилістка Дені Мішель.
Доповнили образ Кендалл макіяж синіми тінями, зачіска в стилі нульових, босоніжки і сумка від бренду Alexander Wang.
Зазначимо, що також цю вечірку відвідали решта сестер дівчини: Кім, Кортні та Глое. Кайлі була на заході господаркою, оскільки він присвячена її косметичному бренду.
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