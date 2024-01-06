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Дуже яскрава: ведуча Ешлі Робертс продемонструвала класичний лук у стилі Barbiecore

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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Дуже яскрава: ведуча Ешлі Робертс продемонструвала класичний лук у стилі Barbiecore

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Зірка знову з'явилася на публіці у своєму улюбленому кольорі.

42-річна ексзірка гурту The Pussycat Dolls та ведуча на британському радіо, як завжди, продемонструвала стильний аутфіт на вулицях Лондона. Ешлі Робертс сфотографували папараці після ранкового ефіру на радіо Heart FM, коли вона йшла з роботи до машини.

Жінка дуже любить яскраве та стильне вбрання, а один з її улюблених кольорів явно рожевий, оскільки вона цей відтінок дуже часто носить. Цього разу на Робертс було вбрання у стилі Barbiecore від британського бренду River Island, яке включало широкі штани та жилет на ґудзиках.

Доповнила вона вбрання пальтом, туфлями-човниками та сумкою з короткими ручками від бренду Balenciaga. Також у рожевій оправі були сонцезахисні окуляри зірки.

Ешлі Робертс / © Getty Images
Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що Barbiecore став шалено популярним після виходу фільму "Барбі" з Марго Роббі у головній ролі. Стиль просякнуто естетикою в стилі ляльки і він навмисне включає багато рожевого і гламурного одягу, а також милі аксесуари зі стразами, пір'ям та пухом. Ешлі ж вбрання в рожевому носила і до появи цього тренду, тому нижче ми зібрали деякі її ранні луки в цьому кольорі.

Ешлі Робертс / © Getty Images
Ешлі Робертс / Фото: Getty Images
Ешлі Робертс / © Getty Images
Ешлі Робертс / Фото: Getty Images
Ешлі Робертс / © Getty Images
Ешлі Робертс / Фото: Getty Images
Ешлі Робертс / © Getty Images
Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
408
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